Катунь24: Барнаульским школьникам рассказали, как работает завод АТИ

Барнаульская школа № 31 приняла участие во Всероссийском марафоне «Новое Знание». Перед старшеклассниками выступил генеральный директор завода АТИ Артём Шамков.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульским школьникам рассказали, как работает завод АТИ

На стенде – тормозные колодки, непривычная экспозиция для школьников. О продукции и деятельности Барнаульского завода АТИ рассказал генеральный директор Артём Шамков. Многие ребята узнали о предприятии впервые, но уже заинтересовались трудоустройством.

«Старшеклассники удивились масштабам деятельности завода. Компания поставляет продукцию почти для всех секторов экономики России и стран СНГ. Участники марафона пришли к выводу, что Алтайский край – хорошая площадка для развития своего дела», – поделился генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков.

Российское общество «Знание» проводит марафон с 1 по 3 сентября 2021 года по всей стране. Перед школьниками выступают более 5 тысяч лекторов – среди них государственные деятели, ученые, лидеры бизнеса, культуры и спорта.

Катунь24