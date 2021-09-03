Катунь24: Более 337 тысяч детей Алтайского края получили выплаты к началу учебного года

Выплаты к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей уже получили свыше 247 тысяч алтайских семей.

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«Для получения выплаты необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал госуслуг предоставлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях», – пояснила Наталья Мочалова, заместитель управляющего ПФР по Алтайскому краю.

В ПФР напоминают, что выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет. Также финансовая поддержка предусмотрена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Обязательным условием получения выплаты является наличие российского гражданства у детей и родителей, а также проживание на территории России.

Отмечается, что выплата не зависит от достатка семьи, не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Катунь24