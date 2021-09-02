Катунь24: Более пяти миллиардов рублей составляет долг за коммунальные услуги в Алтайском крае

Региональный прокурор Антон Герман считает, что это создаёт угрозу грядущему отопительному сезону.

Фото: Прокуратура Алтайского края

Во время проверки подготовки ЖКХ к отопительному сезону прокуроры внесли 154 представления, в пяти случаях применено судебное понуждение в целях приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние. Главам муниципалитетов, руководителям хозяйствующих субъектов объявлено 69 предостережений. Главный прокурор Алтайского края Антон Герман отметил, что у объектов не соблюдены сроки утверждения графиков ремонтных работ, их исполнение, также они ненадлежаще содержатся с отсутствием нормативного запаса топлива в ряде муниципалитетов. Всё это вызывает у ведомства опасения в готовности муниципалитетов к сезону отопления.

«Существенную угрозу стабильности функционирования объектов ТЭК и ЖКХ создает высокий уровень долга за коммунальные услуги – 5,2 млрд руб. Основными причинами сложившейся ситуации являются неплатежеспособность населения, недофинансирование учреждений бюджетной сферы, ненадлежащее ведение претензионно-исковой работы ресурсоснабжающими организациями, неполнота выполнения территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов возложенных на них задач», – отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В связи с этим Антон Герман объявил предостережения главам города Яровое, Мамонтовского и Заринского районов. Кроме того, исполнение плана по укреплению законности и правопорядка в жилищно-коммунальной сфере поставлено на контроль краевой прокуратуры.

Катунь24