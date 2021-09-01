Катунь24: Более 85 тысяч барнаульских школьников сядут за парты в новом учебном году

1 сентября свои двери для учащихся откроют 87 городских школ.

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В Барнауле в этом году за парты сядут более 85 тысяч школьников, из которых около 10 тысяч первоклассников и почти 4 тысячи будущих выпускников.

В День знаний торжественные мероприятия состоятся для учащихся первых и одиннадцатых классов с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. Все линейки пройдут на свежем воздухе по классам и параллелям, отметили в пресс-службе городской администрации.

Катунь24