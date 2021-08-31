Катунь24: Беженцы из Украины, проживающие в Барнауле, выиграли квартиру в розыгрыше от компании «Мария-Ра»

Итоги розыгрыша акции «Твоё лето — твоё время!» подвели сегодня, 30 августа, в прямом эфире на телеканале «Катунь 24».

Фото: Катунь 24

Среди участников в течение нескольких недель разыгрывали наушники, смарт-часы и смартфоны Samsung Galaxy A52. В финальном розыгрыше ведущий Павел Попов в прямом эфире дозвонился до победительницы, ставшей счастливой обладательницей главного приза — квартиры.

Сперва жительница Барнаула по имени Марина даже и не догадывалась, что заполучит недвижимость, лишь знала, что выиграла некий приз. В ходе разговора выяснилось, что женщина работает в Новоалтайске на предприятии «Алтайвагон» и снимает квартиру с двумя детьми. Также Марина уточнила, что её семья — беженцы из Украины. Павел Попов отметил, что победительница родилась под счастливой звездой и порадовал её новостью о том, что она выиграла квартиру в Барнауле.

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