Катунь24: Барнаульский театр кукол «Сказка» переехал в новое здание

В новоселье приняли участие артисты, волонтёры и сами куклы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский театр кукол «Сказка» переехал в новое здание

Больше трёх лет театр кукол «Сказка» радовал своих юных зрителей в зале бывшего кинотеатра «Родина». Это временное место «Сказка» получила в 2017 году. И вот долгожданное новоселье состоялось сегодня, 30 августа.

За последнее время у театра появились неожиданные проекты. Например, театр на подушках, куда приходили самые маленькие зрители и смотрели небольшие по протяжённости спектакли. А также более 20 современных постановок. Теперь всё это зрители смогут увидеть в новых залах.

В день переезда среди самых преданных поклонников кукольного творчества – детей – разыграли билеты на новые постановки. Так, одним из победителей розыгрыша стал семилетний Добрыня Пажгин.

Артисты, волонтёры и гости помогли переехать 200 куклам, которые не забыли прихватить и свои вещи. Уже 31 августа в театре пройдет торжественное открытие. А 16 сентября пройдёт первое кукольное представление для взрослых «Паша», которым откроют 58-й театральный сезон.

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