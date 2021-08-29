Катунь24: Буквы «Барнаул орденоносный» вновь возвращаются в город

Вчера, 27 августа 2021 года, их уже отправили из Кемерово в краевую столицу. Об этом рассказал Вячеслав Франк на сессии АКЗС.

Фото: barnaul.org

Вся установка состоит из двух частей — металлической рамной конструкции и объемных световых элементов сложной формы. Общая длина конструкции — 37 м. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 м, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 м, элемента «орденоносный» — 18,4 на 1,5 м.

Надпись появится на здании городской администрации. Ранее она располагалась на здании по проспекту Ленина, 53. В 2017 году её демонтировали, признав аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан.

Варианты размещения обновленной конструкции предлагали сами горожане: всего около 30. В горадминистрации приняли решение установить буквы «Барнаул орденоносный» именно по адресу: улица Гоголя, 48. Монтаж конструкции планируют начать 30 августа 2021 года.

Катунь24