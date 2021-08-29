Катунь24: Барнаульцам сегодня вечером бесплатно покажут кино

Фильмы покажут в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

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В акции примут участие киносеть «Киномир» (кинотеатры «Мир» в Барнауле и торговый центр «Воскресенье» в Бийске), муниципальные кинозалы в селах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское, а также в Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом и Камне-на-Оби.

Получить бесплатный пригласительный билет можно в кассах кинотеатров, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

В Барнауле в кинотеатрах «Премьера» и «Пионер» покажут картину «Пальма» 2021 года — семейный фильм Александра Домогарова-младшего, сценарий которого написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Это история о собаке по кличке Пальма, которая расстается с хозяином. Он улетает за границу, а верную собаку не берут на борт и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся, но безуспешно. В кинотеатре «Пионер» сеанс пройдет в 19:00, в «Премьере» — в 19:20.

Завершит ночной показ фильм-катастрофа 2020 года «Огонь» режиссера Алексея Нужного. Это героическая история о пожарных и спасателях, для которых подвиг — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В кинотеатре «Пионер» показ состоится в 21:00, в кинотеатре «Премьера» — в 21:40.

Катунь24