Катунь24: Барнаульского подростка задержали на раскладке тайников-закладок

Парень объяснил, что таких образом хотел заработать денег, согласившись на подобную работу

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в мае 2021 года через одно из приложений сети Интернет подросток получил сообщение от неизвестного пользователя. Тот сообщиел, что ему требуются работники, и пообещал высокую оплату. В диалоге выяснилось, что работодателю нужны курьеры наркотических средств для раскладки тайников-закладок на территории Барнаула.

Подросток согласился на предложение и получил задание спрятать 10 сверток с наркотиками. Парень не смог довести умысел до конца – его задержали сотрудники полиции. Во время редварительного следствия подросток полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24