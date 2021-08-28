Катунь24: Барнаульскому хоккеисту на восемь лет продлили контракт с клубом из НХЛ

Андрей Свечников играет на позиции нападающего в профессиональном хоккейном клубе «Каролина Харрикейнз».

Фото: instagram.com/andrei_svechnikov37

Команда базируется в городе Роли штата Северная Каролина, США. Общая сумма сделки составит 62 миллиона долларов, кэпхит (частное от общей денежной суммы контракта одного игрока, делённой на количество лет по данному контракту, то есть средняя арифметическая зарплата) — $ 7,75 млн в год. По словам спортсмена, зарплату он будет оставлять родителям.

Действовать соглашение с 21-летним хоккеистом из Барнаула будет восемь лет. К активным тренировкам спортсмен приступает уже с 22 августа 2021, с открытием тренировочного лагеря команды.

«Для меня это было достаточно лёгким решением. Я хочу ещё минимум восемь лет выступать в «Каролине», хочу быть «ураганом». У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом. В прошлом сезоне мы во втором раунде проиграли «Тампе», которая взяла Кубок Стэнли. Вылет из плей-офф немного расстраивает. Но это были «Лайтнинг», и если бы мы их выбили – думаю, смогли бы зайти далеко. А так у нас хорошая команда, и мы способны быть силой в важных матчах», – цитирует спортсмена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Генменеджер «Каролины» Дон Уодделл отметил, что Андрей уже сейчас играет важную роль в команде, и в будущем его видят одним из ключевых игроков команды.

Андрей Свечников родился в Барнауле в 2000 году. Для тренировок сына его семья дважды переезжала: в Московскую область и в Казань. В 2016 году вместе с матерью переехал в Маскигон.

Катунь24