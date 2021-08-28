Катунь24: Барнаульская бегунья Полина Миллер выиграла забег «перспективы» Международной спортивной лиги по легкой атлетике

Спортсменка была в числе 8 участниц, специализирующихся на дистанции 400 метров, уточняет «Алтайский спорт».

Фото: «Алтайский спорт»

Бегунья из Барнаула Полина Миллер 26 августа впервые приняла участие в легкоатлетических стартах, проходивших в рамках крупнейших в мире коммерческих соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига» в Лозанне.

С первого захода российская спортсменка выиграла так называемый забег «перспективы». Организаторы «Бриллиантовой лиги» пригласили их для участия в неосновном старте в этой дисциплине.

Полина Миллер уверенно выиграла выставочный забег с результатом 52,16 секунды и ещё выше подняла свой рейтинг на международной арене. Второе место заняла литовка Агне Шеркшниене (53,22), третьей стала швейцарка Ясмин Гигер (53,39).

В забеге на 400 метров, входящем в зачёт «Бриллиантовой лиги», победа досталась серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, которая финишировала с результатом 50.40.

«Стоит отметить, что восьмая участница основного забега – швейцарка Рейчел Пелло – показала результат, заметно уступающий времени Полины Миллер — 53,52. И совсем немного Полина проигрывает занявшей седьмое место Джоди Уильямс из Великобритании, пробежавшей 400 метров за 52,12 секунды», – уточняет «Алтайский спорт».

Катунь24