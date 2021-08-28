Катунь24: Барнаульский Крепостной театр открыл новый сезон

Зрителей встретили головокружительной премьерой спектакля «Театр страсти», во время которой потерялся актер. Кто в итоге сыграл главного героя, узнаете в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский Крепостной театр открыл новый сезон

Занавес уже открыт, спектакль в самом разгаре. Зритель видит главную героиню — Графиню. Однако ее коллега, играющий Герцога, ее любовника, где-то затерялся. Спасти представление предстоит не актеру, а случайному Гостю.

Гость моментально входит в образ, надевает костюм Герцога и танцует с Графиней. Роль спасителя спектакля исполнил Артём Лютцев. По профессии он маркетолог, а на сцене всего меньше года. К роли в спектакле «Театр страсти» готовился несколько месяцев.

«Непрофессиональный актер играет больше от души, на чувствах, очень склонен марать текст, вставлять фразы. От этого спектакль получается более образным. Я пробовал во время репетиций вставлять свой текст. Иногда с абсолютно противоположенным смыслом. И тот смысл, который я вносил, он шел не как от актера, а как от меня, от человека», — признался актёр Артём Лютцев.

На неожиданном главном герое сюрпризы не закончились. Актеры находились не просто на сцене, а в коридоре между зрителями. Они танцевали, пели и даже дрались на шпагах. Зрители чувствовали, как страсти между героями накалялись.

Удалось ли Гостю стать профессиональным актером? Ответ на этот вопрос знают только зрители, посмотревшие спектакль. Но скажем по секрету, любовный треугольник между Графиней, Гостем и её мужем не оставил в зале никого равнодушным. И в Крепостном театре уже думают над новой постановкой с похожей концепцией.

Катунь24