Катунь24: Барнаульским коллекторам назначили штраф за давление при взыскании долга

Гражданка подала заявление, в котором сообщила об умышленном психологическом давлении. Коллекторы атаковали её многочисленными звонками и смс-сообщениями.

Штраф в размере 55 тысяч рублей коллекторской компании ООО «М.Б.А. Финансы» назначило Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Сотрудников фирмы обвинили за оказание излишнего давления на должника.

Как сообщила в релизе пресс-служба УФССП, сотрудники организации «намеренно вводили гражданку в заблуждение относительно передачи ее просроченной задолженности на рассмотрение в суд, разъясняя о негативных последствиях неисполнения обязательств в случае непогашения задолженности». Компанию обязали общаться с должником, не нарушая запретов, регулирующих коммуникацию, однако коллекторы не соблюдали это требование.

«М.Б.А. Финансы» оштрафовали по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Катунь24