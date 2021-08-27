Катунь24: Бийский спортсмен завоевал вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Пловец Роман Жданов завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Напомним, ранее он стал победителем на дистанции 50 метров, установив при этом новый мировой рекорд.

Фото: Роман Жданов

На первых метрах дистанции спортсмен был только шестым, но всё же ему удалось сократить разрыв с пловцами, претендовавшими на бронзу. Явными лидерами в заплыве были японец Такаюки Сузуки и итальянец Луиджи Беджиато, их на финише разделили 1,63 секунды. Наш спортсмен выиграл на последних метрах борьбу за бронзовую медаль в острейшем соперничестве ещё с тремя пловцами.

Еще два представителя Алтайского края — Артур Кубасов, выступавший на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, и Юрий Лучкин, стартовавший на 200 метров комплексным плаванием, пробиться в финал не смогли, сообщил «Алтайский спорт».

Катунь24