Катунь24: Барнаульский священник освятил новое здание театра кукол «Сказка»

Александр Микушин рассказал об этом в своем аккаунте в Instagram и поделился фотографиями.

Фото: instagram.com/aleks.zapoved

Освящение прошло сегодня, 25 августа 2021 года.

«Большое новое здание для детей построили в Барнауле, красивое, просторное. С лифтами для тех, у кого ограничения по здоровью. С просторным холлом для малышей, в котором будут представления на подушках – мягких креслах, с которых можно вставать и водить хоровод, танцевать и участвовать в представлениях», – написал Александр Микушин.

Вчера, 24 августа 2021 года, в театре прошел предпоказ премьерного спектакля «Человек из Подольска». Его покажут в октябре 2021 года. Торжественная церемония открытия здания театра запланирована на 31 августа.

Катунь24