Катунь24: Более 730 тысяч пенсионеров Алтайского края получат в ближайшее время по 10 тысяч рублей

Разовую выплату в 10 тысяч рублей в сентябре получат более 730 тысяч пенсионеров: как работающие, так и неработающие, а также военные и пенсионеры по линиям других ведомств. Выступая на съезде “Единой России”, президент Владимир Путин отметил: забота о таких людях – одна из приоритетных мер.

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“Сейчас в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам и тем самым поддержать людей, которым сегодня непросто в психическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией. У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе”, — пояснил Путин.

Для получения выплаты не надо будет собирать дополнительные документы. Это радует барнаульскую пенсионерку Нину Кочеткову: она 30 лет отдала сфере образования и знает, что такое – ходить с бумагами и справками по инстанциям.

“Сейчас дача, урожай: это времени много отнимает. А так – оформила перевод пенсии и всех выплат на карту «Мир», теперь жду: обещают в сентябре перевести. Для меня 10 тыс. – сумма существенная. И своевременная”, — пояснила пенсионерка.

Всего на выплаты, озвученные главой государства, выделят 500 млрд рублей. И это не «проедание резервов», а дополнительные доходы страны: они появились благодаря тому, что отечественная экономика смогла выйти из пандемийного кризиса ускоренными темпами.

Отдельно президент сказал о такой проблеме, как защита единовременных соцвыплат от списания судебными приставами. В случае, если гражданин оказывается в трудной жизненной ситуации и не может, например, платить по кредиту или гасить ипотеку.

“Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги”, — сообщил президент РФ.

Отметим, что в Центр управления регионом (ЦУР) Алтайского края регулярно приходят сообщения от граждан с просьбой разобраться с подобными проблемами. Теперь количество таких конфликтных ситуаций должно быть сведено к минимуму, считают специалисты ЦУР, и решаться они будут быстрее.

Коснулся Владимир Путин и другого острого вопроса – квартирного. По сути, дал старт новой программе переселения из аварийного жилья. Напомним: сейчас регионы расселяют людей из домов, признанных негодными для проживания до 2017 года.

Путин предложил запустить новую программу: расселить людей из жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Инициативу президента высоко оценил депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

“Добавляется еще четыре года, и дополнительно будет выделено 45 миллиардов рублей. Первые участники пойдут по этой программе в 2022 году”, — отметил он.

В Алтайском крае расселение идет опережающими темпами. Если по плану до конца 2021 года необходимо было расселить больше 43 тыс. кв. м, но на сегодня уже расселили почти 50 тыс. кв. м. В новую программу, по подсчетам специалистов регионального Минстроя, могут войти еще 240 домов с площадью больше 90 тыс. кв. метров.

Наконец, особо затронул Путин тему развития авиации, в частности – санитарной. Для жителей Алтайского края это тема жизненно важная, учитывая удаленность многих населенных пунктов от медицинских центров. По данным регионального Минздрава, только на середину августа санитарная авиация совершила 105 вылетов, спасено 175 жизней. Это больше, чем за весь прошлый год. Теперь спасать жизни наши врачи смогут еще эффективнее: Путин поручил выделить на обновление авиапарка в стране 340 млрд рублей.

Катунь24