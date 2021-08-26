Катунь24: Более 32 миллионов рублей направят в Алтайский край на покупку концентраторов кислорода

Распоряжение о финансировании регионов подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Совещание, на котором озвучили решение, прошло 23 августа 2021 года. Финансирование на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией направят 20 регионам. Кроме Алтайского края, это Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан, сообщают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

«Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей», – отметил Михаил Мишустин.

Всего на помощь регионам направят 651,9 млн рублей, каждый из них в среднем получит по 32,5 млн рублей. Этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ. Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.

Катунь24