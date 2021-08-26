Катунь24: Барнаулец угнал прокатный электросамокат

Злоумышленника быстро нашли благодаря регистрации по СМС и GPS-трекерам в каждом самокате.

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36-летний житель Барнаула арендовал электросамокат возле торгового центра «Пионер», однако не стал сдавать его и отнёс себе домой, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Вечером 21 августа владелец фирмы по аренде самокатов обнаружил, что одно из устройств находится не на точке хранения, поэтому обратился в полицию. Правоохранители вычислили преступника и задержали его за кражу в доме на проспекте Ленина, 165. Похищенное имущество стоимостью 53 тысячи рублей изъяли.

Мужчина свою вину признал. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24