Катунь24: Барнаульцы могут бесплатно пройти медосмотр
Бесплатное медицинское обследование можно пройти до 27 августа (включительно) на барнаульском рынке «Экоярмарка» (ул. Взлетная, 2к) с 9:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
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В программу обследования Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики входят:
- Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре;
- Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра;
- Измерение артериального давления;
- Измерение внутриглазного давления;
- Измерение мышечной силы (динамометрия);
- Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела;
- Флюорография.
По результатам обследования врач-терапевт дает заключение. Предварительная запись не требуется, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.