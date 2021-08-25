Катунь24: Барнаульцы могут бесплатно пройти медосмотр

Бесплатное медицинское обследование можно пройти до 27 августа (включительно) на барнаульском рынке «Экоярмарка» (ул. Взлетная, 2к) с 9:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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В программу обследования Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики входят:

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре; Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра; Измерение артериального давления; Измерение внутриглазного давления; Измерение мышечной силы (динамометрия); Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела; Флюорография.

По результатам обследования врач-терапевт дает заключение. Предварительная запись не требуется, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.

Катунь24