Катунь24: Больше 14 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

Её временно отключат для ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба СГК.

Фото: pixabay.com

Горячую воду отключат в 35 многоквартирных домах, детском саду и четырёх школах Индустриального района. Всего без неё на оставят 14 158 жителей города.

Воду отключат с 24 по 25 августа ровно на сутки, с 9:00 для ремонта повреждения диаметром 500 мм на теплосети. Кроме того, с 10:00 до 24:00 этого же дня воды также не будет в 10 многоквартирных домах и детском саду в Железнодорожном районе. Там будут устранять дефект на трубопроводе диаметром 800 мм.

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