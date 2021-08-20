Катунь24: Барнаульское «Динамо» с минимальным счётом уступило «Тюмени»

В очередном туре первенства ФНЛ-2 (группа 4) «Динамо-Барнаул» дома проиграло «Тюмени» со счётом 0:1. Единственный гол тюменцы забили за две минуты до конца игры.

Фото: Администрация Барнаула

Отметим, 12 августа эти команды уже играли в краевой столице в рамках матча 1/64 финала Кубка России. Тогда основное время завершилось со счётом – 2:2, в серии пенальти наши спортсмены победили и вышли в элитный раунд Кубка России.

На матче первенства ФНЛ-2 динамовцы уступили «Тюмени», лишь на 88-й минуте соперники смогли забить единственный мяч.

«Динамо» сейчас находится на пятой строчке в турнирной таблице.

Следующую игру барнаульцы проведут дома 21 августа – в этот день наша команда сыграет с пермской «Звездой», сообщает официальный сайт администрации Барнаула. Начало матча в 17:00.

Катунь24