Катунь24: Барнаул затопило после сильного ливня
Мощный дождь с градом обрушился сегодня, 19 августа, на столицу Алтайского края.
Фото: Катунь 24
Местные жители делятся видеозаписями того, как стихия накрывает Барнаул.
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Около Старого базара на пешеходной зоне буквально образовалась река, а на проспекте Ленина машины едут через огромные потоки воды.
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При этом в некоторых районах города, по словам местных жителей, не было града, а где-то и вовсе сухо.
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