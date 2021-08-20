Катунь24: Барнаул затопило после сильного ливня

Мощный дождь с градом обрушился сегодня, 19 августа, на столицу Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Местные жители делятся видеозаписями того, как стихия накрывает Барнаул.



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Около Старого базара на пешеходной зоне буквально образовалась река, а на проспекте Ленина машины едут через огромные потоки воды.



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При этом в некоторых районах города, по словам местных жителей, не было града, а где-то и вовсе сухо.

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Катунь24