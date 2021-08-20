ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаул затопило после сильного ливня

Горняк22
10 часов Ago

Мощный дождь с градом обрушился сегодня, 19 августа, на столицу Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Местные жители делятся видеозаписями того, как стихия накрывает Барнаул.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Около Старого базара на пешеходной зоне буквально образовалась река, а на проспекте Ленина машины едут через огромные потоки воды.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

При этом в некоторых районах города, по словам местных жителей, не было града, а где-то и вовсе сухо. 

Ещё по теме: Дожди придут в Алтайский край

Катунь24

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