Катунь24: Больше 70 человек претендуют на получение жилищных сертификатов в 2022 году

Сводные списки участников ведомственной программы утвердили 17 августа 2021 года.

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С начала 2021 года в очереди стояли 88 человек. В итоговый перечень претендентов включили 73 человека, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 2022 году, из них:

три гражданина, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним;

70 человек, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2021 году благодаря государственным жилищным сертификатам условия улучшили семь семей граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица, а также четыре семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В пресс-службе Минсоцзащиты уточнили, что максимальный размер выплаты по программе на семью из четверых человек составил более 3,8 млн рублей.

Катунь24