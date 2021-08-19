Катунь24: Боты во «ВКонтакте» обманывают школьников: Роскачество выявило новую циничную схему мошенничества

Речь идет об игровых ботах, которые предлагают детям быстрый заработок. Чаще всего пользователям обещают виртуальные алмазы, которые потом можно обменять на реальные деньги.

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Названия подобных приложений чаще всего меняются, самое популярное сейчас – GameBot во «ВКонтакте». В процессе бот требует пользователя пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. Но когда игроки решаются вывести якобы заработанные деньги, от них требуют оплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт пользователя блокируют, и никаких денег он не получает.

При этом в пользовательском соглашении, которое подростки чаще всего не читают, говорится, что разработчики не несут ответственности за выплату вознаграждения.

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев пояснил, что пользователи могут не увидеть пользовательское соглашение, поскольку его нет возле кнопки «Начать», нажатие которой даёт им возможность войти в систему.

«Согласно п. 4.1. Соглашения «Использование функциональных возможностей сервиса допускается только после принятия пользователем данного соглашения (нажатие кнопки “Начать” пользователем в чат-боте либо любым другим сообщением, которое спровоцирует бота на ответ пользователю). Однако пользователи могут не увидеть это Пользовательское соглашение, поскольку его нет возле кнопки «Начать». Об этом может косвенно говорить статистика: в конце Пользовательского соглашения указано количество просмотров – сейчас 34 615 раз, а количество подписчиков сообщества – 405 062. Соответственно, фактически осуществляется доступ несовершеннолетних в бот, предназначенный для категории 18+, при этом никаких барьеров нет», — отметил он.

Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой рекламы в интернет-сообществах с большим количеством детей как целевой аудитории. По факту выявления потенциальных мошенников ведомство направило информацию в Роскомнадзор и администрацию социальной сети.

Катунь24