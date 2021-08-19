Катунь24: Бумажные паспорта россиян заменят на электронные смарт-карты

Москвичи смогут оформить их с 1 декабря, по всей стране эта услуга станет доступной не позднее 1 июля 2023 года.

Фото: Скриншот видео телеканала «Россия 24»

Соответствующий проект указа президента РФ подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Глава ведомства Максут Шадаев в эфире «Россия 24» отметил, что такой формат будет удобнее для хранения необходимых данных.

Для оформления цифрового документа гражданину России нужно будет сдать биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), а также установить специальное мобильное приложение. Его можно будет использовать в МФЦ, при покупке алкоголя и табака, заключении трудовых договоров и др. После оформления электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным, уточняют на сайте Минцифры.

Выглядеть новый паспорт россиян будет как небольшая пластиковая карта со встроенным чипом. Большинство россиян, уточняют в ведомстве, пока с недоверием относятся к этому нововведению.

Катунь24