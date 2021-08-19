Катунь24: Барнаульский футболист вызван в молодёжную сборную России

Сейчас игрок на правах аренды выступает за подмосковные «Химки».

Фото: «Алтайский спорт»

Воспитанник СШОР Алексея Смертина Кирилл Боженов получил вызов в молодёжную сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы-2023. Всего в список вошли 24 футболиста.

Стартовые матчи сборная проведёт с футболистами из Испании и Мальты. Матч с Испанией состоится 3 сентября в испанском городе Альмендралехо, а 7 сентября команда сыграет в Химках с Мальтой.

Молодёжная сборная России выступит в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии, передаёт «Алтайский спорт».

Кирилл Боженов родился 7 декабря 2000 года в Барнауле. Футболом начал заниматься в пять лет. Учился в СДЮШОР «Алтай» и СДЮШОР по футболу А. Смертина. Сейчас защитник клуба «Ростов», выступает на правах аренды за «Химки».

Катунь24