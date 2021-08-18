Катунь24: Барнаульский видеоблогер помог возродить городскую волейбольную площадку

Обновленное место для тренировок будущих спортсменов находится возле дома по адресу: улица Балтийская, 12.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский видеоблогер помог возродить городскую волейбольную площадку

Барнаульский блогер Максим Фролов, создатель самого популярного в мире ютуб-канала про волейбол, мечтает сделать спорт доступным для всех. Поэтому и создал проект «ВолейДвор», суть которого – реставрация заброшенных спортивных площадок.

«В нашем городе много заброшенных площадок. Я ездил по городу, видел, что они непригодны для занятий спортом, для занятий волейболом. И, скорее всего, мне пришла поэтому идея создать хорошую, качественную площадку для жителей города. Чтобы дети играли, занимались спортом, волейболом, – пояснил автор проекта «ВолейДвор», создатель ютуб-канала «Титаны волейбола» Максим Фролов.

Первый спортивный объект, который возродили благодаря проекту – заброшенная площадка возле дома на Балтийской, 12. Участники проекта скосили газон, вырыли грунт, завезли песок – на весь ремонт потратили неделю.

Еще до начала ремонта Максим рассчитал смету – получилось 150 тысяч рублей. Однако уже во время работ расходы увеличились до 400. Волейбольное сообщество распространило об этом информацию, и к благоустройству подключился весь город – неравнодушные граждане, спортсмены и администрация. Главные помощники – друзья Максима из общественной организации «Спортивная инициатива». Они развивают дворовый спорт и мечтали выиграть федеральный грант на реализацию этой площадки.

Площадка уже готова принять первых игроков. 2 волейбольных поля, чистый песок и регулируемая сетка. Заниматься здесь можно бесплатно.

Видео о возрождении площадки Максим опубликовал в своем ютуб-канале. Он надеется, что вдохновит зрителей по всему миру на подобные благотворительные проекты, а в регионах России появится больше качественных волейбольных площадок.

Катунь24