Катунь24: Барнаульцы могли сесть в тюрьму за наркотики, но теперь посидят ещё и за взятку

Мужчины пытались передать одному из полицейских 17 тысяч рублей.

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39-летний и 37-летний барнаульцы в мае 2018 года приобрели наркотическое вещество для личного употребления. Когда они забрали его в одном из районов города Барнаула, их остановили полицейские. При обыске они обнаружили наркотик. Пытаясь избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотического средства, мужчины передали в качестве взятки одному из полицейских 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Горожане признали свою вину во время предварительного и судебного следствия. Поскольку ранее они уже отбывали наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, им назначили окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца и 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Катунь24