Катунь24: Барнаулец возмутился работой городских служб Анапы во время ливней

Мужчина рассказал, что улица в Джемете, пригороде Анапы, остается в затопленном состоянии уже четверо чуток. На кадрах видео, опубликованного в Instagram, уровень воды доходит мужчине до колен.

Фото: Скриншот видео Юрия Озаровского

«Я не то что кого-то хочу покритиковать, но у нас, в Сибири, такой пропасти нет. У нас бывают наводнения, затапливает улицу Малахова в Барнауле, её махом убирают — коммунальные службы там днюют и ночуют», — отметил барнаулец.

Автор видео Юрий Озаровский также опубликовал и другие видео, на которых видно затопленные улицы посёлка.

«Согласна с мужчиной! Во-первых, власти уже за несколько дней знали о тайфуне, это не внезапно случилось, но никто заранее ни о чем не подумал… Надо было прочистить и углубить все ручьи, пруды и речки расширить, сделать водоотведение машины. Уже в момент дождя должны были делать отлив, но все, как всегда, понадеялись на авось. К сожалению, 4 дня бездействия», – написала в комментариях под видео местная жительница.

Циклон с обильными залповыми ливнями обрушился на Краснодарский край в пятницу, 13 августа 2021 года. Как уточняет пресс-служба регионального МЧС, по данным на 17 августа 2021 года под удар стихии попали 33 населенных пункта в шести муниципалитетах. В них подтопило 2 177 домовладений, 3 796 придомовых территорий. 14 400 человек остаются без электричества. В семи муниципальных образованиях введен режим ЧС.

Видео: Юрий Озаровский @yuraoz.



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