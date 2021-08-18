Катунь24: Больше семи тысяч квартир построили в регионе за 2021 год

Их общая площадь составила почти 500 тысяч квадратных метров, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на Алтайкрайстат.

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Показатель стал больше на 42 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Застройщики за счет собственных и заемных средств построили и ввели в эксплуатацию 222,8 тысячи квадратных метров жилья, это 45 % от общего ввода по региону.

По сравнению с текущим периодом прошлого года ввод жилья увеличили в 23 муниципальных районах и восьми городских округах. Наибольшие темпы роста строительства отметили Рубцовске, Бийске и Новоалтайске, а также в Курьинском и Баевском районах.

Катунь24