Катунь24: Более 41 миллиарда рублей финансовой помощи будет выделено муниципалитетам Алтайского края в 2021 году

Решение о выделении дополнительной дотации на сбалансированность муниципальным образованиям края в сумме 1 миллиарда рублей за счет средств, поступивших из федерального бюджета, принял Виктор Томенко. Вопрос обсудили во время рабочей поездки губернатора в Завьяловский район, уточняет пресс-служба краевого правительства.

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В ходе встречи с руководством Завьяловского района Виктор Томенко пояснил, что средства между муниципалитетами распределены пропорционально числу жителей. Так, в Завьяловском районе численность населения чуть больше 17 тысяч человек, соответственно в муниципалитет направлено около 9,3 миллиона рублей. Он отметил, что сегодня в муниципалитетах по самым разным направлениям есть необходимость решить сиюминутные вопросы.

«Поэтому правильно будет распределить средства по усмотрению местных властей – администраций, районных и городских собраний, самих жителей. Коллеги на местах решат, как деньги максимально полезно и эффективно использовать, они сделают это быстро и правильно», – подчеркнул глава региона.

Глава Завьяловского района Николай Губерт заметил, что в районе не возникнет споров по распределению дополнительных финансовых средств. «Мы максимально быстро это сделаем. У нас есть понимание проблем, существующих в районе. Деньги пойдут на нужды жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы», – уточнил он.

Депутат АКЗС Сергей Серов обратил внимание, что в 2020 и 2021 годах оказаны беспрецедентные меры поддержки городам и районам региона из краевого бюджета. Так, в текущем году общий объем дотаций, дополнительно предоставленных муниципальным образованиям края, – 2,1 миллиарда рублей. Всего в 2021 году финансовая помощь муниципалитетам составит более 41 миллиарда рублей.

Губернатор Виктор Томенко в течение года принял решения, направленные на поддержку муниципалитетов. 300 миллионов рублей было выделено на приобретение дорожной и коммунальной техники для очистки дорог общего пользования муниципальных образований, 500 миллионов рублей – на приобретение пассажирского транспорта в целях обеспечения муниципальных маршрутов. Также в регионе приняты и другие решения, направленные на поддержку муниципальных образований.

Катунь24