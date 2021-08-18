Катунь24: Без концертов и фейерверков: стало известно, как пройдёт День города в Барнауле

В 2021 году его отпразднуют 11 сентября.

Фото: Катунь 24

16 августа глава Барнаула Вячеслав Франк провёл заседание оргкомитета. Он отметил, что сейчас в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому празднование Дня города планируется в сокращенном формате — без массовых мероприятий. Чтобы не допустить массового скопления людей, принято решение не проводить концертные программы и фейерверк.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что из-за ограничений важно создать атмосферу праздника на улицах города. Таким образом, основу мероприятий составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев рассказал, что улицы и проспекты украсят праздничными баннерами, флаговыми конструкциями. В основе разработанной концепции — присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и тематика Года науки и технологий. Украсить краевую столицу планируется уже к 2 сентября.

Председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков отметил, что в честь праздника барнаульцам вручат заслуженные награды, а также проведут торжественное мероприятие во Дворце культуры Барнаула. Там пройдёт церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Барнаула» и будут вручены дипломы и памятные знаки «За заслуги в развитии города Барнаула». Также откроются городская и районные Доски почета.

Праздничные спортивные мероприятия также пройдут с учетом эпидемиологических ограничений. Планируется провести выставки-презентации городских спортивных организаций, состязания с ограниченным количеством участников. Их организуют на различных спортивных площадках.

Пока остается открытым вопрос по формату проведения «Гастрономического фестиваля» на пешеходной улице Мало-Тобольской и фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!» в парке культуры и отдыха «Центральный», отметили на официальном сайте администрации города.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки программа празднования 291-летия Барнаула может быть вновь скорректирована.

Катунь24