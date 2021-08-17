Катунь24: Барнаульский футбольный клуб «Динамо» впервые в своей истории вышел в элитный групповой этап Кубка России

Футболисты из Алтайского края проведут матчи с соперниками рангом выше, играющими в ФНЛ и РПЛ, рассказал сегодня, 16 августа 2021 года, министр спорта Алексей Перфильев на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото: Алтайский спорт

«Наши футболисты обыграли в Кубке России команды Новосибирска, Омска, Тюмени и вышли в групповой этап розыгрыша Кубка, который второй год проводится по новой формуле и сделал эти соревнования более привлекательными и для футболистов, и для зрителей. На групповой стадии турнира барнаульское «Динамо» встретится к воронежским «Факелом», играющим в Футбольной национальной лиге, и командой Российской премьер-лиги «Нижний Новгород». Событие историческое, для всех нас это важно, хороший пример для других клубных команд Алтайского края», – подчеркнул Алексей Перфильев.

Соперники барнаульского «Динамо» занимают высокие позиции в своих лигах. В настоящий момент воронежский «Факел» после шести туров идёт на третьем месте в первенстве Футбольной национальной лиги, а «Нижний Новгород» после четырёх туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге. Неделю назад нижегородская команда обыграла московский «Спартак» – 2:1.

В ближайшее время будет определено место и точное время проведения матчей. Игра с воронежским «Факелом» должна состояться 26 августа, а с клубом «Нижний Новгород» — 22 или 23 сентября.

Катунь24