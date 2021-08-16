Катунь24: Больше 16о млн рублей потратят на ремонт школ, стадионов и тротуаров в Барнауле

Об этом стало известно на выездном совещании с главой города Вячеславом Франком в Железнодорожном районе краевой столицы.

Фото: Администрация Барнаула

Вчера, мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл рабочий выезд в Железнодорожный район. Во время выездного совещания обсуждались обращения жителей города.

Например, родителей учащихся школы № 37 на улице Г.Исакова, 120а, а также жителей близстоящих домов беспокоит состояние школьного стадиона. По словам депутата БГД Ивана Нифонтова, который также присутствовал на встрече, запланированный в этом году ремонт спортивного объекта на территории школы сорвался из-за нерадивого подрядчика и в силу обстоятельств, связанных с удорожанием стройматериалов. Вместе с тем школьный стадион остается востребованным.

В результате было решено увеличить финансовые вложения в реконструкцию стадиона до 6,5 млн рублей. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов предложил главе города предусмотреть дополнительные работы, в том числе, замену асфальтового покрытия беговой дорожки на специальное прорезиненное.

«Средства будут выделены из городского бюджета, и к концу сентября стадион будет реконструирован. Кроме обновления беговой дорожки на самом поле планируется установить спортивные тренажеры, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство», — отметил Франк.

Кроме того, к новому учебному году заменят асфальт на входе в школу, а в планах на следующие годы – заменить асфальтовое покрытие вокруг всего учебного заведения; дожидается своей очереди ремонт цокольной части здания, замена оставшихся деревянных окон на пластиковые.

По информации городского комитета по образованию, всего в текущем году на капитальный и текущий ремонт 235 муниципальных образовательных организаций городским бюджетом выделено почти 130 млн рублей, еще 23,9 млн рублей направлено на ремонт и модернизацию 10 спортивных школьных объектов, 13,5 млн рублей — на благоустройство 11 прилегающих территорий.

«Железнодорожный район – один из старейших в городе, вся его инфрастуктура создавалась в 50-60-е годы прошлого века, износ очень высокий, а люди хотят жить, учиться, тренироваться в современных условиях, как в новостройках. Спасибо городским властям, что идут навстречу в решении вопросов благоустройства и создания комфортной городской среды. Этот школьный стадион после реконструкции получит вторую жизнь», — отметил Иван Нифонтов.

На улице Красный Текстильщик глава города и депутаты пообщались с жителями ТОС Локомотивного микрорайона. Здесь до середины сентября по программе ремонта дорог сельских и поселковых территорий будет отремонтирован участок дороги от ул. Парашютной до жилого строения № 38. На площади около 400 кв. м предусмотрено основание из щебеночно-песчаной смеси с верхним слоем из асфальтобетона, обочины, водоотводной лоток.

«Порядка 40 млн рублей ежегодно направляем на ремонт дорог в частном секторе. Комфортная городская среда начинается там, где человек непосредственно проживает. Люди сами подсказывают, где и что необходимо сделать, направляют через ТОС, депутатов свои предложения для формирования программы», — отметил мэр Барнаула.

Дополнительно к ремонту дорожного участка по Красному Текстильщику после общения с жителями было принято решение об обустройстве тротуара (также с водоотводным лотком) от дома № 55 до пешеходного моста через Пивоварку. Главой города дано поручение проработать вопрос освещения подходных путей к пешеходному мосту, который используется детьми в качестве маршрута к школе.

«По федеральным проектам городу выделяются средства, жители видят, как меняются центральные магистрали, и хотят, чтобы и в частном секторе им жилось комфортно, удобно и безопасно. Поэтому так важно встречаться и советоваться с людьми и на местах находить нужные варианты решений, затем предусмотреть и спросить за результат. В этом заключается депутатский контроль», — рассказал Даниил Бессарабов, депутат Госдумы РФ

Со словами коллеги полностью согласен депутат Иван Нифонтов:

«Проблемы есть, но они постепенно решаются, в том числе, с асфальтированием в частном секторе, если и не через участие в федеральных проектах, то благодаря муниципальным и региональным программам»

Еще одно решение, которое приняли во время рабочего объезда, связано с благоустройством пешеходного участка дороги в районе пересечения ул. 80-й Гвардейской и ул.Северо-Западной. В администрацию района, в ТОС Червонного микрорайона нередко поступают просьбы об устройстве пандуса для инвалидов-колясочников в районе домов №12, 14, 14а по ул.80-й Гвардейской Дивизии. По этому участку дороги жители идут на остановку общественного транспорта, в школы, детские сады. По словам представителя ТОС, по существующему тротуару невозможно передвигаться маломобильным гражданам, мамам с детьми и колясками. Зимой на лестнице быстро образуется гололедица.

«Профильным комитетом предложено техническое решение проблемы. На этом участке будет оборудован пандус, усилено перильное ограждение, заменено асфальтовое покрытие ступеней, дополнительно обновим тротуар в направлении ул.Северо-Западной. Выполнить работы планируем в октябре», — отметил Франк.

Катунь24