Катунь24: Барнаульцев приглашают принять участие в экологическом флешмобе по очистке реки

Горожан приглашают присоединиться к акции «Чистая Пивоварка», которая продлится весь август 2021 года.

Фото: barnaul.org

Экологический флешмоб запускает отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула совместно с общественной организацией «Мусора.Больше.Нет», экошколой «Чистые берега» и компанией «Леруа Мерлен», уточняют в пресс-службе городской администрации.

«Река Пивоварка протекает через весь город, собирая при этом мусор, который скапливается на её берегах. Активисты из экошколы «Чистые берега» и неравнодушные жители города очищают Пивоварку, но не у всех есть возможность присоединиться. Поэтому предлагаем принять активное участие в улучшении экологического состояния реки Пивоварки», – пишут организаторы.

Для участия во флешмобе нужно убрать от мусора участок реки Пивоварки (в удобное время, одному или в компании) и доставить собранное до контейнера (если есть возможность до пункта приёма вторсырья). При этом участникам нужно сделать фото до и после уборки, с собранным и доставленным к контейнеру или пункту приёма вторсырья мусором. Фотографии нужно опубликовать на своей странице в Instagram и «ВКонтакте» с хештегами акции: #чистаяпивоварка #ЛеруаМерленБарнаул #МусораБольшеНетБарнаул #ЭкошколаЧистыеБерега.

Флешмоб продлится весь месяц, итоги подведут 31 августа 2021 года. Среди его участников проведут розыгрыш подарков, а победитель акции получит эконабор. Результаты будут опубликованы в одном из профилей организаторов («Леруа Мерлен», «Мусора.Больше.Нет»).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: «Вода уже пробивается»: жители Барнаула своими силами пытаются очистить Пивоварку от мусора

Катунь24