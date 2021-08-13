Катунь24: Бийчанин Сергей Каменский рассказал об Олимпиаде в Токио

Сегодня, 12 августа, Сергей Каменский утренним рейсом прилетел в Барнаул, где его встретили болельщики, родные и друзья. В первые часы после возвращения из Токио спортсмен приехал на встречу с Виктором Томенко.

Фото: Антон Федотов Embedded video for Бийчанин Сергей Каменский рассказал об Олимпиаде в Токио

«Еще раз хочу выразить самые искрение поздравления, потому что такие высокие награды — олимпийское серебро и олимпийская бронза — это то, что надо завоевывать и к чему надо идти годами. Мы все за вас очень рады, Сергей. За вас, за Бийск, за вашу семью, за спортивную школу. Конечно, мы болели, хотели, чтобы была победа. Но все еще возможно», — сказал Виктор Томенко.

Губернатор также поздравил Сергея Каменского с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Сергей Каменский рассказал, как проходила Олимпиада в Токио в условиях жестких антиковидных ограничений, как было организовано проживание спортсменов в Олимпийской деревне. Перенос сроков проведения Олимпиады на один год помог Сергею лучше подготовиться, но и его соперники не теряли времени.

«Оказалось, что не только у меня была цель превзойти самого себя. Если посмотреть по всем упражнениям, результаты растут. Все-таки пять лет прошло с того момента, когда была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Люди, участвовавшие в прошлых Играх, стали опытнее и ехали на эту Олимпиаду уже более осознанно, как и я, впрочем. В Рио от меня никто ничего не ждал: первая Олимпиада, и у меня было очень мало международного опыта. А здесь от меня уже ждали высокого результата. Я и сам от себя его ждал. Какое место займу, не загадывал. Постарался сделать максимальный результат. В общем-то, это и получилось», — рассказал Сергей в беседе с Виктором Томенко.

Двукратный олимпийский призер признал, что завоеванные в Токио награды являются довольно тяжелыми, но в данной ситуации «своя ноша не тянет». Сергей напомнил, что медали произведены из переработанных материалов, для их выпуска в Японии проводился сбор металлолома.

В ходе встречи Виктор Томенко поручил министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву оказать дополнительную поддержку Бийской спортивной школе № 1, воспитанником которой является Сергей Каменский.

Сергей, его отец и тренер Игорь Каменский подчеркнули, что для качественной подготовки молодых спортсменов требуется оборудование, произведенное в Швейцарии.

В 2020 году порядка 10 миллионов рублей выделили спортшколе № 1 города Бийска на ремонт помещения, еще 2 миллиона — на спортивное оборудование.

«В 2020 году был сделан первый шаг. Победа нашего спортсмена подсказывает, что надо и дальше поддерживать стрелковый спорт в регионе. Уже есть прямое поручение Виктора Петровича: необходимые средства будут выделены, чтобы закупить для спортивной школы в Бийске, где культивируется пулевая стрельба, стрелковое оборудование, амуницию, оружие и расходные материалы. Чтобы оснастить стрелковый тир спортшколы по последнему слову техники, потребуется около 8 миллионов рублей. Это оборудование будет именно швейцарским. Надеюсь, оно позволит увеличить коллекцию олимпийских медалей, завоеванных спортсменами Алтайского края», — подчеркнул министр Алексей Перфильев.

Катунь24