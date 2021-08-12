Катунь24: Барнаульский депутат назвал возможной причиной лесных пожаров деятельность иностранных спецслужб

Депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев поразмышлял о происхождении пожаров в лесах Якутии.

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Свои измышления депутат опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, отголоски пожаров докатились до Алтайского края, из-за чего три самолёта из Москвы были вынуждены сесть в барнаульском аэропорту.

«Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров! Говорят о том, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое…», — пишет Иван Огнев.

Также депутат считает, что ответственность за тушение пожаров должна лежать на арендаторах леса.

Катунь24