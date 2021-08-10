Катунь24: Барнаульские журналисты приняли участие в фестивале традиционных видов спорта

Фестиваль «Спортивные забавы имени Ивана Сусанина» проходил в Ребрихе на стадионе «Старт». Восемь команд по 10 человек, в числе которых и алтайские СМИ, в течение 2 дней соревновались в лапте, игре «Вышибалы» и перетягивании каната.

Фото: Катунь 24

В команду СМИ вошли представители телеканала «Катунь 24», радиоканала «Катунь FM», издания «Алтайский спорт», а также телеканала «Толк».

Соревнования начались с игры в лапту, где журналисты показали достойный результат, но в число призеров не вышли. Во второй день соревнований достигли хороших результатов в игре «Вышибалы» с фитболом и перетягивании каната. В рамках спортивного мероприятия состоялся мастер-класс по стоянию на гвоздях и конкурс мастеров лапты и мяча.

Фестиваль организован на средства Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи. Сумма гранта — 300 тысяч рублей. Идея проекта заключалась не только в возрождении традиционных видов спорта, но и организации Федерации лапты в Алтайском крае.

В завершение фестиваля прошло награждение победителей и призеров. От Алтайского союза журналистов всем участникам был вручен шестикилограммовый торт.

Катунь24