Катунь24: Барнаулец потерял деньги в попытке заработать на криптовалюте

В течение месяца мужчина переводил деньги на специальный счет, который ему указали мошенники.

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53-летний житель краевой столицы объяснил полицейским, что заработать на вложениях в криптовалюту предлагалось в аккаунте социальной сети. Его заинтересовало это предложение – барнаулец вступил в переписку с якобы куратором проекта, от которого получил номер специального счёта. Потерпевший перевёл на него за все время 27 000 рублей, с которых обещалась прибыль. После очередного перевода денежных средств мужчина вдруг оказался заблокирован пользователем, и связь прервалась. Тогда-то он и обратился в полицию.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают: прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, необходимо посоветоваться со специалистами, собрать информацию о данной фирме или бирже. Если в отношении вас совершено аналогичное преступление, сообщите об этом в ближайший отдел полиции.

Катунь24