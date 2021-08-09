Катунь24: Больше 300 алтайских педагогов отдохнут в санатории «Обь» в 2021 году

Санаторий «Обь» принял первую группу отдыхающих из числа педагогических работников Алтайского края.

Фото: san-ob.ru

Всего в этом году в учреждении поправят здоровье 320 педагогов, в том числе победители краевых конкурсов «Учитель года Алтая — 2021» и «Воспитатель года Алтая — 2021».

Путёвки на санаторно-курортное лечение получают педагогические работники образовательных организаций один раз в пять лет при условии работы на постоянной основе и непрерывном педагогическом стаже работы не менее 10 лет. Для победителей краевых конкурсов текущего года «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая» достаточен стаж в три года, объяснили в пресс-службе правительства региона.

Катунь24