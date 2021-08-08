Катунь24: Бийская пенсионерка обратилась к президенту России с просьбой помочь убрать коноплю и свалку в городе

По словам женщины, свалку пытались ликвидировать два года назад, засыпав её мусором. Однако его становится всё больше.

Фото: vk.com/onf_barnaul

Об обращении на «Прямую линию с Владимиром Путиным» пенсионерки сообщает региональное отделение ОНФ на странице во «ВКонтакте». Год назад горожанам в администрации Бийска на их претензии ответили, что свалку не обнаружили, однако готовы предоставить технику для вывоза мусора, если бийчане проведут субботник. Кроме того, пенсионерку возмутило отношение городских властей к покосу травы на муниципальной земле. Она утверждает, что за забором мирового суда на улице Куйбышева, 106, вдоль пешеходной дорожки вместе с сорняками растет конопля, но никто не торопится её ликвидировать.

В рамках работы с обращениями на прямую линию активисты ОНФ призвали администрацию Бийска, минстрой и минприроды Алтайского края взять на контроль обозначенные пенсионеркой проблемы. ​

Стихийные свалки и заросли травы есть во всех муниципалитетах, говорят общественники. С «дырой» в бюджете органы местного самоуправления не могут полноценно реализовывать свои полномочия. Но не реагировать на жалобы населения тоже нельзя. Зато можно участвовать в реализации программ развития местных инициатив и пользоваться грантовой поддержкой.

Пресс-служба бийской администрации отреагировали на пост в группе ОНФ: общественников поблагодарили и заверили, что «специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ запланировали на 10 августа выезд на место предполагаемой свалки, а также на Кубышева». Осмотрят и примут решение, о нем мы сообщим дополнительно.

Катунь24