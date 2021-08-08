Катунь24: Барнаулец, устав проигрывать, выломал дверцу и достал призы из автомата с игрушками

Владельцы аппарата призывают взбунтовавшегося горожанина вернуть украденное, чтобы дело не дошло до полиции.

Фото: Инцидент Барнаул

О произошедшем рассказали в Telegram-канале «Инцидент Барнаул». Участник сообщества пояснил, что парень со своей девушкой решили сыграть в автомат с игрушками. Удача не улыбалась парочке, потому, после неудачных попыток, молодой человек выломал дверцу, сломал замок и вытащил пару игрушек, которые сразу отдал своей девушке. Он оставил дверку открытой, сообщив проходящим мимо людям, что игрушки сегодня бесплатные, «за счёт заведения», пишут в «Инцидент Барнаул». После этого молодые люди скрылись с места преступления.

На автомате появилась фотография – скриншот с видеозаписи с камер наблюдения. Предположительно, хозяева устройства предлагают похитителю мягких игрушек вернуть все на место, в таком случае ситуация разрешится мирно. Времени н раздумие и «сделку» парочке отводится до 13 августа 2021 года.

Катунь24