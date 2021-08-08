Катунь24: Бывшему главе алтайского Минтранса Александру Дементьеву продлили домашний арест
Об этом сообщила СМИ старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Людмила Рязанцева, уточняет «Интерфакс».
Напомним, против чиновника возбудили уголовное дело «Взятка в особо крупном размере». По данным регионального Следственного комитета, в 2020 году министр получил взятку в 2,4 млн и 2,8 млн рублей от директора одного из ООО, основным видом деятельности которого является нанесение дорожной разметки. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ.
24 мая 2021 года Александр Дементьев ушел в отставку по собственному желанию. 11 июня 2021 года его задержали сотрудники правоохранительных органов в Москве и под конвоем доставили в Барнаул.
Свою вину Александр Дементьев полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом, который продлили ещё на два месяца. Экс-министру грозит от восьми до 15 лет заключения и штраф в размере 70-кратной суммы взятки.