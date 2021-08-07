Катунь24: Бийский котельный завод будет выпускать продукцию в рамках требований Евросоюза

ООО «ЭнергоСтройДеталь — Бийский котельный завод» получило подтверждение квалификации сварочной процедуры на соответствие требованиям Директивы ЕС 2014/68/EU (PED) «О безопасности оборудования, работающего под давлением», сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.

Фото: ООО «ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод»

ООО «ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод» – преемник Бийского котельного завода, созданного в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны. Представитель компании ООО «Эр Би Ай Концепт» (Санкт-Петербург) во время инспекции предприятия оценивал выполнение контрольных сварных соединений, по результатам анализа которых утвердил предварительные карты технологического процесса WPS.

Всего ООО «ЭСД-БиКЗ» получил 12 сертификатов сварщиков и 14 подтверждений квалификации сварочных процедур (WPQR), заверенных нотифицированным органом TÜV Rheinland. Они подтверждают, что предприятие может выпускать продукцию в рамках требований Евросоюза.

Катунь24