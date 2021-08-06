Катунь24: Борис и Глеб Летник: традиции и приметы на 6 августа

6 августа православная церковь почитает память русских князей, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть. Братья стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев. Борис и Глеб – заступники русской земли.

Фото: pixabay.com

Изначально братья почитались как чудотворцы-целители. Летописи полны рассказами об исцелениях, происходивших у их гроба, о победах, одержанных с их помощью, и о паломничестве князей к их мощам. Позже русские люди стали видеть в них своих заступников и молитвенников.

В Вышгороде в 1115 году была построена церковь в честь святых мучеников. В ней хранились мощи и другие реликвии, связанные с братьями. Во время нашествия на Киев Батыя в 1240 году церковь была разрушена, а мощи утрачены. Попытки их вновь обрести не дали результата.

В 1070-е годы на местах убийства братьев были построены деревянные храмы, которые позже заменили на каменные. В честь братьев возведено много церквей в разных городах России.

Традиции и обычаи

К этой поре обычно поспевал хлеб. В народе говорили: «Борис и Глеб – поспел хлеб». Из уважения к святым, а также потому, что в этот день зачастую идут грозовые дожди, в поле старались не выезжать и не браться за полевые работы. Существует поверье, что 6 августа гроза копны сена жжет. Есть и поговорка на этот счет: «На Глеба и Бориса за хлеб не берись».

Крестьяне обращались к святым братьям, прося у них помощи в уборке хлеба, а ещё занимались сбором ягод черемухи. Собранные плоды перерабатывали и хранили в сухом и прохладном месте. Ягоды можно употреблять в сыром виде, а также варить из них варенье, компоты и отвары.

Ещё в этот день было принято заготавливать берёзовые веники для бани. Выбирали берёзы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

Приметы и поверья

По погоде дня определяли, какой будет зима:

если тепло и солнечно, то холодной;

если дождь идёт, то снежной и тёплой.

Есть и другие приметы, связанные с этим днём:

Дождь с утра – к погожему и ясному дню. Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь. Южный ветер – к ненастью. Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям. Роса до полудня – будет гроза. С осины пух полетел – пора собирать подосиновики. Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы. Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа. Чайки на воду часто садятся – будет дождь.

Люди, родившиеся 6 августа, – оптимисты по натуре. В их доме всегда будут царить лад и любовь. В качестве талисмана им подходят серпентин и турмалин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24