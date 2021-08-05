Катунь24: Больше половины педагогов в России работают на две ставки

Таковы данные исследования, которое провёл сервис Зарплата.ру.

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По результатам опроса выяснилось, что 54 % преподавателей в России работают на нескольких работах. Из них 37 % берут две или более ставок (в одной школе или в разных), 34 % опрошенных в качестве дополнительной нагрузки выбирают классное руководство, ещё 18 % берут учеников, которые обучаются дома из-за здоровья. 9 % учителей подрабатывают репетиторами.

63 % респондентов отметили, что в пандемию нагрузка по работе увеличилась в разы из-за перехода на дистанционную форму обучения.

Катунь24