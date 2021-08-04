Катунь24: Более чем на 40 % выросла смертность в ДТП за полгода на дорогах Алтайского края

За 6 месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло на 40,5 % – с 79 до 111 человек. Только в июле 2021 года в авариях на трассах Алтайского края погиб 31 человек.

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На внеочередном заседании краевой комиссии, которое прошло сегодня, 3 августа 2021 года, губернатор Виктор Томенко заявил, что в регионе будут введены новые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Особо отметили, что 141 авария произошла по вине пьяных водителей. В них погиб 41 человек.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона организовали работу 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 43 передвижных комплексов. Кроме того, планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.

Также на совещании озвучили, что в регионе планируют внедрить мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. В настоящее время такие средства фиксации уже тестируют в Алтайском крае. Ситуацию на оживленных участках междугородных трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использовать беспилотные аппараты. Эта мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещенных местах. Для борьбы с пьяными водителями планируется дополнительно провести закупку алкотестеров, которые будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД.

Безопасным также сделают и пространство для пешеходов. Для этого разделят встречные транспортные потоки, совместят искусственные дорожные неровности с пешеходными переходами. Кроме этого, в местах отдыха и притяжения туристов появится больше социальной рекламы, в средствах массовой информации будет усилено информирование граждан о тяжелых последствиях ДТП и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Катунь24