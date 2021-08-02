Катунь24: Более 7 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

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«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — цитируют РИА Новости Эльмана Мехтиева.

Чтобы избежать такой ситуации, заемщикам стоит за 10-14 дней до выезда проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов себя в базе исполнительных производств. Если ваши данные там находятся, то необходимо в полном объеме погасить долг, сообщить об этом в органы, которые наложили запрет. Затем подождать 10 дней, пока данные внесут в базу.

Также, если человек едет за границу на лечение, то по закону можно попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку. Однако нужно будет доказать, что поездка является срочной и не может быть отложена.

Катунь24