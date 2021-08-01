ГОРНЯК22 02.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульские власти ищут подрядчика для ремонта мостов через Пивоварку

Горняк22
18 часов Ago

Максимальная цена контракта –  8,4 миллиона рублей. 

Фото: wikipedia.org

Планируется восстановление мостовых переходов через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Проведение работ профинансируют из городского бюджета. Согласно данным, опубликованным на сайте, работы исполнителю будет необходимо выполнить до 1 ноября 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 августа. Сами торги пройдут 10 августа 2021 года.

Катунь24

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