Катунь24: Барнаульские власти ищут подрядчика для ремонта мостов через Пивоварку

Максимальная цена контракта – 8,4 миллиона рублей.

Фото: wikipedia.org

Планируется восстановление мостовых переходов через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Проведение работ профинансируют из городского бюджета. Согласно данным, опубликованным на сайте, работы исполнителю будет необходимо выполнить до 1 ноября 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 августа. Сами торги пройдут 10 августа 2021 года.

Катунь24