Катунь24: Барнаульские бригады скорой помощи получили партию экспресс-тестов на коронавирус

С их помощью узнать, заражен ли пациент COVID-19, можно будет всего за 20 минут.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

5 тысяч таких тестов станция скорой медпомощи получила 28 июля 2021 года. Проверять пациентов с их помощью начали уже 29 июля 2021 года. На закупку тест-систем из кревого бюджета выделили 60 млн рублей, на которые приобрели тест-системы для проведения ПЦР диагностики и экспресс-тесты в количестве 15 тысяч, уточняет региональный Минздрав.

«Тестирование больных будет проводиться строго по показаниям, определенным приказом Министерства здравоохранения Алтайского края. Цель данного обследования – выявление COVID-19 у госпитализируемых больных, чтобы дифференцированно доставлять их в ковидные госпитали или соматические стационары (нековидные). Экспресс-тесты у больных, продолжающих лечиться амбулаторно (не госпитализируемых), проводиться не будут», – пояснил главный врач Барнаульской скорой медицинской помощи Андрей Посекунов.

Эта мера поможет снизить риск заражения пациентов коронавирусной инфекцией в многопрофильных стационарах. Например, при вызове к пациенту с инсультом врач сможет оперативно узнать статус больного и определить, в какую клинику его транспортировать для госпитализации.

Катунь24